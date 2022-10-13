В одном из районов Акмолинской области отремонтировали библиотеку

В регионе проводится большая работа по ремонту, строительству и обновлению объектов культуры. В Зерендинском районе в рамках реализации национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" проведен текущий ремонт районной библиотеки, расположенной в здании Зерендинского районного Дома культуры.

Здесь заменены окна и двери, выровнены стены и потолки, а на полу постелен линолеум.

Произведены работы по демонтажу и установке оконных и дверных блоков, по левкасу и по покраске стен и потолка, монтажу электропроводов и установке приборов освещения и укладке ламината, - сообщили в акимате Зерендинского района.

Сообщается, что в здании ДК также отремонтировали санузел, на ремонт которого выделено 6 900 000 тенге. На эти средства завершены работы по разборке и установке кафельного покрытия пола и стен, электромонтажные работы, замена водопроводных труб, работы по установке санфаянса, электрощитов и установка дверных блоков.

Жители районного центра очень рады положительным изменениям, особенно приятны эти изменения читателям и посетителям библиотеки.

Фото: пресс-службы акимата Зерендинского района

Очень люблю читать, посещаю читальный зал на протяжении нескольких лет. Приятно наблюдать новый и свежий вид библиотеки. Захожу сюда и радуется глаз, все чисто, светло, уютно и тепло. Теперь чтение книг станет для меня еще приятнее, - поделилась радостью жительница района Маржан Базарбаева.

В целом по району наблюдается положительная динамика в сфере объектов культуры, недавно отремонтирован Кызылтанский сельский клуб. В здании установлены новые окна, проведен водопровод, установлен септик-накопитель и новая система отопления. Проведены работы по покраске наружных и внутренних стен зала бокса, выравнен потолок.

Работы по реализации национальных программ в регионе продолжаются.