Запуск новой печи на Карагандинском ферросплавном заводе обеспечит работой 150 человек
С ее вводом производственная мощность предприятия увеличится на 25%. Это позволит выпускать свыше 180 тысяч тонн продукции в год и принять на работу дополнительно 150 специалистов.
Фото: пресс-служба "YDD Corporation"
Печи, установленные на заводе, спроектированы под казахстанское сырье. Весь процесс производства полностью автоматизирован. В настоящее время предприятие экспортирует продукцию в 50 стран мира.
Фото: пресс-служба "YDD Corporation"
На сегодняшний день на заводе трудится уже более 750 рабочих. В глобальном рейтинге производителей ферросилиция Казахстан поднимется с пятого на третье место. Это результат планомерной и кропотливой работы всего коллектива.
Фото: пресс-служба "YDD Corporation"
Президент дал положительную оценку деятельности завода и подчеркнул важность реализации подобных проектов для социально-экономического развития региона и страны в целом.