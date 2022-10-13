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Запуск новой печи на Карагандинском ферросплавном заводе обеспечит работой 150 человек

завод печь работа Фото: пресс-служба "YDD Corporation"
Карагандинский ферросплавный завод YDD Corporation расширяет производственные мощности и создает новые рабочие места за счет реинвестиций в запуск четвертой печи.

С ее вводом производственная мощность предприятия увеличится на 25%. Это позволит выпускать свыше 180 тысяч тонн продукции в год и принять на работу дополнительно 150 специалистов.

завод работа

Фото: пресс-служба "YDD Corporation"

Востребованные в новом производстве специальности включают в себя горнового ферросплавных печей, электрогазосварщиков, электромонтеров и другие.

Печи, установленные на заводе, спроектированы под казахстанское сырье. Весь процесс производства полностью автоматизирован. В настоящее время предприятие экспортирует продукцию в 50 стран мира.

работа завод

Фото: пресс-служба "YDD Corporation"

С увеличением мощности завод сохранит приверженность мировым экологическим стандартам и останется экологически чистым производством. Автоматизированная система газоочистки предприятия обеспечивает высокий уровень чистоты воздуха – 99,8%.

На сегодняшний день на заводе трудится уже более 750 рабочих. В глобальном рейтинге производителей ферросилиция Казахстан поднимется с пятого на третье место. Это результат планомерной и кропотливой работы всего коллектива.

завод работа печь

Фото: пресс-служба "YDD Corporation"

Напомним, в 2020 году завод посетил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главе государства был продемонстрирован одновременный розлив ферросилиция с трех действующих печей и центр управления производством.

Президент дал положительную оценку деятельности завода и подчеркнул важность реализации подобных проектов для социально-экономического развития региона и страны в целом.

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