Политолог: Азия может выйти в лидеры мирового развития

В саммите СВМДА в Астане участвуют 11 глав государств, вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР. По мнению эксперта КИСИ при президенте РК Ербулата Сейлеханова, это в первую очередь сопряжено с тем, что на нем ожидается принятие очень важного документа, сообщает Zakon.kz.

Сегодняшний VI саммит СВМДА, проходящий в Астане в год двух юбилейных дат – 30-летия выдвижения Казахстаном инициативы о СВМДА и 20-летия его первого саммита, носит знаковый характер. В нем принимают участие около 50 делегаций, представляющих 27 стран-участниц, 9 стран-наблюдателей и 5 международных организаций – партнеров СВМДА, прибыли 11 глав государств, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР. Многие делегации представлены на уровне топовых министров своих правительств.

По мнению главного научного сотрудника КИСИ при президенте РК Ербулата Сейлеханова, это в первую очередь сопряжено с тем, что на саммите ожидается принятие крайне важного документа – заявления о трансформации СВМДА в международную организацию, ранее условно обозначенную как Организация по безопасности и развитию в Азии.

"По своему значению этот процесс сопоставим с преобразованием СБСЕ в ОБСЕ, то есть превращение международного совещания – консультативного органа с резолюциями рекомендательного характера – в международную организацию, в орган с международно-правовыми обязательствами и порядком "поведения" участников. Это гораздо более высокий уровень", – отметил эксперт.

В свою очередь постепенная и последовательная трансформация Совещания в полноценную международную организацию приведет, на его взгляд, к дальнейшему укреплению роли форума в вопросах континентальной и глобальной безопасности, повышению эффективности реализации мер доверия и адаптации инструментария СВМДА для решения новых задач.

Как отмечал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, "предлагаемая трансформация подчеркнет новую роль Азии в глобальных делах. Этот шаг также подтвердит приверженность государств-членов созданию действительно общей, неделимой и всеобъемлющей архитектуры безопасности на крупнейшем континенте".

Во-вторых, будет принят обновленный Каталог мер доверия – уникальный политико-дипломатический инструмент, позволяющий укреплять доверие между участниками как на двусторонней, так и многосторонней основе, по их усмотрению. То есть стороны сами определяют, какие меры доверия являются оптимальными в их взаимоотношениях, насколько они отвечают их интересам, в каких сферах возможно или необходимо взаимовыгодное сотрудничество. Главный научный сотрудник КИСИ при президенте РК Ербулат Сейлеханов

Иными словами, здесь нет принуждения, меры доверия являются избирательными, следовательно, они применяются добровольно и с соблюдением принципа равноправия. При этом, уточнил эксперт, расширение сферы применения Каталога включает новые приоритетные области сотрудничества, такие как эпидемиологическая безопасность, общественное здравоохранение и фармацевтика, информационные технологии, борьба с терроризмом.

В-третьих, в перечень принимаемых документов входит План по реализации СВМДА Контртеррористической стратегии ООН, что очень важно с точки зрения борьбы с международным терроризмом, ряд очагов которого находится на нашем континенте. Очевидно, что объединение усилий стран Азии в борьбе с этим злом отвечает задаче построения более безопасного и стабильного мира. Главный научный сотрудник КИСИ при президенте РК Ербулат Сейлеханов

Главное, на что нацелена эта Стратегия, – искоренение причин возникновения терроризма, а не борьба с его последствиями, заявил эксперт. В этом отношении повышенное внимание будет уделяться социально-экономическим источникам терроризма – неравенству, бедности, несправедливости, что позволит в дальнейшем значительно снизить степень опасности этого негативного явления, полагает он.

На уменьшение рисков и угроз "цифрового будущего", в которое уже вступило человечество, и Азия в том числе, направлено принимаемое Заявление об обеспечении безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Киберугрозы и фейковые войны становятся новым полем битвы в современном глобальном соперничестве. Поэтому предотвращение этой опасности – насущная задача человечества. Очень хорошо, что страны СВМДА весьма своевременно обратились к этой проблеме. Главный научный сотрудник КИСИ при президенте РК Ербулат Сейлеханов

Не менее важным с его точки зрения является разговор о наращивании экономического сотрудничества в ареале СВМДА в постпандемийный период. И здесь речь не только о восстановлении и развитии логистических и производственных цепочек, нарушенных в период пандемии и повлекших за собой нарастание кризисных явлений.

Также важным является то, что ставится вопрос об объединении экономического потенциала Азиатского региона, где проживает более 60% населения земного шара и производится 40% планетарного ВВП. Думается, при последовательном решении имеющихся вопросов транспортного, торгового, финансово-инвестиционного сотрудничества Азия может выйти в лидеры мирового развития. Главный научный сотрудник КИСИ при президенте РК Ербулат Сейлеханов

В целом нынешний Астанинский саммит стал успешным итогом текущего казахстанского председательства в СВМДА, резюмировал эксперт.