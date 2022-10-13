Аким Алматы поручил проверить крупный авторынок

На встрече с жителями Ауэзовского района аким Алматы Ерболат Досаев поручил проверить авторынок на соответствие видам деятельности, сообщает Zakon.kz.

По словам жителей Аксая, в их микрорайоне находится автобарахолка Car City, у которой каждый день собирается тысяча машин из Алматы и области.

Приехавшие на базар заезжают к нам во дворы, из-за чего места для парковки и просто прогулок нет, территория загажена. Просим вас убрать автобарахолку за город, – обратились они к акиму Алматы.

Ерболат Досаев предложил начать с малого.

По видам деятельности тоже нужно разобраться: что законно, что незаконно, что можно, что нельзя. Давайте начнем с малого и приведем в порядок. Поручаю акиму района совместно с прокуратурой начать эту работу, – сказал он.

По словам градоначальника, по всей Алматы имеется 56 базаров, "которые, по идее, не должны находиться в черте города".

Это проблема, над которой мы работаем, но решить ее непросто. Перовое, с чем сталкиваемся, права собственности. Акты собственности на землю, к сожалению, выданы, и давно. И если переносить любой объект, нужно иметь место, куда перенести. Кроме того, собственнику нужно предложить что-то взамен. Ерболат Досаев

Но это, как отметил аким Алматы, не значит, что сделать ничего нельзя.

Есть факты нецелевого использования арендованных участков. Например, СТО и другие постройки под линиями электропередач. Это незаконно. Можно и нужно убирать. Ерболат Досаев

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев высказался о строительстве LRT в мегаполисе и рассказал, как принимаются решения о застройке города. Также градоначальник дал поручение руководителю Управления городской мобильности Гани Мурзаханову совместно с Департаментом полиции посмотреть, каков трафик возле станции метро "Бауыржан Момышулы", чтобы обеспечить проезд. Вместе с тем Ерболат Досаев отметил, что акимат хочет разработать и принять до конца года "Генеральный план города Алматы до 2040 года".