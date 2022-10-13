Два топовых футбольных клуба Испании на грани вылета из Лиги чемпионов

"Барселона" и "Атлетико" после игр 4-го тура стартового раунда Лиги чемпионов оказались в затруднительной ситуации. Обе команды, имеющие высокий статус и рейтинг ЛЧ могут не попасть в 1/8 финала турнира, сообщает Zakon.kz.

"Барселона" и "Атлетико" имеют трудности в этом розыгрыше Лиги чемпионов, болельщики могут не увидеть своих любимцев на стадии плей-офф. Так как, оба коллектива к данному часу занимают третьи места в своих подгруппах после четырех туров.

Накануне, "Барса" благодаря дублю Роберта Левандовски с трудом спаслась от поражения, сыграв вничью с "Интером" – 3:3. А "мадридцы" не смогли забить "Брюгге" – 0:0.

В своей подгруппе "Атлетико" располагается на третьем место, набрав 4 очка. На счету "Порту", который идет на второй позиции, 6 баллов.

В 5-м туре ЛЧ "Барселона" принимает "Баварию", "Атлетико" встретится с "Байером" на своей арене. От этих матчей будет зависеть их дальнейшая судьба в ЛЧ нынешнего сезона.

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