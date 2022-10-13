Доллар и евро укрепили свои позиции на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 479,39 тенге, поднявшись еще на 1,40 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,52 тенге (+0,07).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 66,86 тенге (+0,02).

Средневзвешенный курс евро подрос до 464,20 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-480 тенге, евро – по 465-469 тенге, российские рубли – по 7,05-7,35 тенге.

Между тем мировые цены на нефть стабилизировались после длительного снижения.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,09%, до 92,53 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на WTI снизилась на незначительные 0,06%, до 87,22 доллара за баррель.