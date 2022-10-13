Илон Маск стал продавцом духов

Американский миллиардер 12 октября решил "сменить" профессию и стал продавцом духов. Он выпустил парфюм с ароматом жженых волос - Burnt Hair, сообщает Zakon.kz.

По крайней мере, "продавцом парфюмерии" он себя назвал в шапке страницы в Twitter.

Фото: скриншот с Twitter Илона Маска

Миллиардер заявил, что продано уже 10 000 бутылок Burnt Hair. Стоимость одного флакона - 100 долларов.

С таким именем, как у меня, вход в парфюмерный бизнес был неизбежен — почему я вообще так долго с этим боролся!? - написал Илон Маск в Twitter.

Также он обратился к своим читателям с просьбой купить его духи, чтобы он смог купить Twitter.

Please buy my perfume, so I can buy Twitter October 12, 2022

По словам Илона Маска, Burnt Hair - "самый лучший аромат на Земле".

Впервые о выходе Burnt Hair миллиардер сообщал в конце сентября.

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8 июля Илон Маск заявил, что расторгает сделку о приобретении компании Twitter. При этом он указал, что компания "существенным образом нарушила многочисленные положения соглашения о слиянии".

В частности, Маск настаивал, что истинное число фейковых аккаунтов в Twitter значительно выше, чем указанные соцсетью "менее 5%".

12 июля Twitter подала в суд на Илона Маска, намереваясь заставить его выполнить условия заключенного в апреле договора о покупке. В конце июля миллиардер подал встречный иск.

По условиям договора о покупке, заключенного между Маском и Twitter, в случае выхода из него одной из сторон предусматривался штраф в размере до одного миллиарда долларов.

5 октября стало известно, что Илон Маск вновь намерился купить Twitter. Общая сумма сделки должна составить 44 млрд долларов. Условием сделки основатель компаний Tesla и SpaceX назвал окончание правового спора между ним и руководством Twitter. Разбирательство по иску Twitter к Маску в рамках этого спора суд штата Дэлавер назначил на 17 октября.