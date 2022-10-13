Эрдоган и Путин провели переговоры в Астане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Астане, сообщает Zakon.kz.

10 октября Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о возможности переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией может быть обсужден с президентом Турции в столице Казахстана.

Ранее стало известно, что Турция намерена организовать переговоры между Россией и Западом.

30 сентября Владимир Путин призвал Украину к переговорам. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что переговоры с действующим президентом России невозможны.

12-13 октября в Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.