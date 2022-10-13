Атмосфера мира, доверия и дружбы на азиатском континенте укрепляется – эксперт КИСИ

В условиях геополитической турбулентности Казахстану следует постоянно обновлять и расширять отношения с международными партнерами и особенно с соседними странами, через которые проходят экспортно-импортные пути, считает эксперт КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году был обновлен каталог мер доверия СВМДА. Важно отметить, что государствами-членами СВМДА утверждены определенные принципы и меры, направленные на расширение сотрудничества, создание и укрепление атмосферы мира, доверия и дружбы на азиатском континенте. Среди них, например, есть такие актуальные в настоящее время меры доверия, как публичное информирование и совместное проведение военных учений, отказ от их проведения вблизи границ с другими государствами.

Кроме того, заметил руководитель отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев, существуют меры доверия в сфере торговли и экономики, а также использование совместных программ по охране окружающей среды, помощь в случае стихийного бедствия.

– Что касается внесенных новых мер по итогам казахстанского председательства, то они включают в себя новые приоритетные направления сотрудничества, такие как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность, использование информационно-коммуникационных технологий, – говорит эксперт. – Благодаря работе организации на протяжении трех десятилетий действующими уставными документами являются Алматинский акт 2002 года и Декларация принципов 1999 года, являющаяся неотъемлемой частью Алматинского акта. Также можно упомянуть Соглашение о Секретариате от 2006 года. На основе этих документов были приняты общие цели и устремления государств-членов.

Политолог назвал это основными чертами международной организации. Однако важно понимать, считает он, создание организации подразумевает необходимость ее жизнеспособности, готовность ее членов принимать совместные решительные меры для достижения намеченных целей. Поэтому требуется, чтобы все члены эксплицитно выразили готовность работать вместе в рамках организации.

Одним из основных преимуществ СВМДА, на взгляд политолога, является возможность свободного объединения событий в каталоге. То есть каждое государство имеет право присоединяться или не присоединяться к какой-либо мере по своему усмотрению. Поэтому, считает он, многие страны стремятся присоединиться к этой организации.

Прибытие такого большого количества глав государств в Астану является демонстрацией уважения международного сообщества к Казахстану. Активность Казахстана в международной сфере объясняется, прежде всего, стремлением создать благоприятную среду для внутреннего социально-экономического развития. Стоит подчеркнуть, что у нашей страны нет конфликтов или недопонимания с другими странами. Мы всегда можем найти способ решить любую проблему конструктивным и продуктивным образом. Руководитель отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев

В условиях геополитической турбулентности Казахстану необходимо постоянно обновлять и расширять отношения со всеми международными партнерами. Особое значение для нас имеют соседние страны, через которые проходят основные экспортно-импортные пути. А значит, подчеркнул он, активность нашей страны в международных организациях является одним из ключевых способов реализации всего того потенциала, который у нас есть.

Укрепление экономических связей с соседями напрямую влияет на благосостояние рядовых казахстанцев. Поэтому очень важно, чтобы отношения между нашими странами были предсказуемыми, взаимовыгодными и стабильными, подчеркнул эксперт.