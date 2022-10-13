В столице стартовал турнир по фехтованию "Астана қылышы", приуроченный ко Дню Республики

В столичном ледовом дворце "Алау" начался республиканский турнир по фехтованию среди юношей и девушек "Астана қылышы", посвященный Дню Республики.

В состязаниях принимают участие команды Алматинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, а также городов Алматы, Астана, передает официальный сайт городского акимата.

В церемонии открытия соревнований приняли участие руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев, руководитель столичной федерации фехтования Ержан Нусипбеков, которые пожелали удачи участникам турнира. Кроме того, маршем прошли около 100 фехтовальщиков из разных областей и городов.

Фото: gov.kz

Руководитель Управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев поприветствовал спортсменов.

Фото: gov.kz

В Астане расширен масштаб ставшего традиционным республиканского турнира по фехтованию, в этом году турнир "Астана қылышы" проводится в столице Республики Казахстан одиннадцатый раз. Отрадно, что из года в год появляется все больше молодежи. По поручению главы государства особое внимание уделяем массовому спорту. Сегодня национальный праздник приурочен ко Дню Республики. Это большой шаг в развитии массового спорта – масштабных мероприятий, проводимых в нашем городе. Выражаю огромную благодарность всем, кто организовал сегодняшние соревнования, за вклад в развитие спортивной отрасли страны. Желаю спортсменам только победы. Пусть победят сильнейшие. Разрешите объявить республиканский турнир по фехтованию "Астана қылышы" открытым! Самат Жылкыбаев

Фото: gov.kz

Около ста фехтовальщиков будут бороться в личном и командном зачетах. Соревнования пройдут по трем видам оружия: меч, кинжал и копье.

Турнир "Астана қылышы" проводится в целях широкой пропаганды фехтования в стране и вовлечения подрастающего поколения казахстанцев в этот вид интеллектуальной борьбы, а также повышения уровня спортивного мастерства молодых спортсменов страны, участвующих в турнире, укрепления спортивных сил Республики Казахстан и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. Также турнир является подготовительным соревнованием перед Чемпионатом Казахстана среди кадетов и юниоров, который пройдет в Шымкенте в начале ноября 2022 года, отмечают организаторы.

Победители и призеры турнира награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней, кубками и ценными призами.

Отметим, что турнир, приуроченный ко Дню Республики, продлится до 16 октября.