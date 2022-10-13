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"Тобол" играет против "Актобе": битва сильнейших

футбол игра Фото: Parimatch
Сезон Казахстанской Премьер-лиги выходит на финишную прямую. Выходные обещают порадовать поклонников казахстанского футбола жарким матчем между действующим чемпионом "Тоболом" и лидером текущего сезона "Актобе", титульным спонсором которого выступает Parimatch.

Сезон Казахстанской Премьер-лиги выходит на финишную прямую. Выходные обещают порадовать поклонников казахстанского футбола жарким матчем между действующим чемпионом "Тоболом" и лидером текущего сезона "Актобе", титульным спонсором которого выступает Parimatch.

На данный момент места в первой тройке турнирной таблицы распределились следующим образом: третью строчку занимает "Тобол", имея в копилке 38 очков; на втором месте закрепилась столичная "Астана" с 41 баллом; и на первой строчке – неоспоримый лидер чемпионата футбольный клуб "Актобе", накопивший 45 очков.

В субботу, 15 октября, "Тобол" примет в гостях "Актобе".

Предыдущий матч команд на Центральном стадионе города Актобе завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев встречи. Тогда голами в ворота костанайского клуба отметились Сердер Сердеров и Жерар Гоу. Со стороны гостей голевым моментом отличился Алекса Аманович.

Для "Актобе" сезон КПЛ 2022 года складывается наилучшим образом. "Красно-белые" уверенно идут вперед и серьезно нацелены взять чемпионство.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 2.35, Х – 3.45, П2 – 2.85

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Анастасия Московчук
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