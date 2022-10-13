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Покрытые льдом деревья сняли на видео в парке Алматы

Покрытые льдом деревья сняли на видео в парке Алматы Фото: pxhere
В социальных сетях распространяется видео. На кадрах видно, как льдом покрылись деревья в алматинском парке Первого Президента, сообщает Zakon.kz.

По данным обслуживающей организации парка, ночью 1 октября сломалась поливочная система и вода из нее начала брызгать в деревья. Под утро из-за погоды образовались наледи на деревьях.

В акимате отметили, что поливочная система уже восстановлена.

10 октября алматинка опубликовала фото цветущей сирени. Снимок удивил пользователей Казнета.

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