Покрытые льдом деревья сняли на видео в парке Алматы
Фото: pxhere
В социальных сетях распространяется видео. На кадрах видно, как льдом покрылись деревья в алматинском парке Первого Президента, сообщает Zakon.kz.
По данным обслуживающей организации парка, ночью 1 октября сломалась поливочная система и вода из нее начала брызгать в деревья. Под утро из-за погоды образовались наледи на деревьях.
В акимате отметили, что поливочная система уже восстановлена.
10 октября алматинка опубликовала фото цветущей сирени. Снимок удивил пользователей Казнета.
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