Стало известно, о чем говорили Путин и Эрдоган
Как сказано на сайте kremlin.ru, Владимир Путин отметил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу. Также он добавил, что "Турецкий поток" успешно работает, хоть его и пытались взорвать.
Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы.Владимир Путин
Кроме того, по мнению президента России, в ходе работы этого хаба необходимо создать "площадку не только поставок, но и определения цены".
Сегодня эти цены заоблачные. Мы могли бы (их. – Прим. ред.) спокойно регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски.Владимир Путин
В свою очередь президент Турции прокомментировал вопросы сотрудничества двух стран.
Производство энергии в "Аккую" будет обеспечивать десять процентов нашей потребности. Если будет построена еще вторая атомная электростанция – еще плюс десять процентов. Получается, двадцать процентов нашей энергопотребности мы будем обеспечивать путем этих АЭС.Реджеп Эрдоган
Далее он затронул вопрос по зерновой продукции.
Необходимо укрепить Стамбульское соглашение и продолжить это соглашение опять-таки через Турцию, чтобы российские удобрения были поставлены в беднейшие страны мира. Мы полны решимости, чтобы зерновая продукция и удобрения были поставлены малоразвитым странам.Реджеп Эрдоган
Глава Турции заключил, что "Турция и Россия вместе".
Мы полны решимости. Встречи министров наших ведомств имеют большое значение и укрепят наши отношения.Реджеп Эрдоган
13 октября в Астане прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Президент Турции прибыл в Астану с государственным визитом 12 октября. Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана 13 октября.