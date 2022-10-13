Стало известно, о чем говорили Путин и Эрдоган

13 октября в столице Казахстана состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. После встречи два лидера сделали короткое заявление перед журналистами, а затем началась закрытая двусторонняя встреча, сообщает Zakon.kz.

Как сказано на сайте kremlin.ru, Владимир Путин отметил, что Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу. Также он добавил, что "Турецкий поток" успешно работает, хоть его и пытались взорвать.

Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы. Владимир Путин

Кроме того, по мнению президента России, в ходе работы этого хаба необходимо создать "площадку не только поставок, но и определения цены".

Сегодня эти цены заоблачные. Мы могли бы (их. – Прим. ред.) спокойно регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски. Владимир Путин

В свою очередь президент Турции прокомментировал вопросы сотрудничества двух стран.

Производство энергии в "Аккую" будет обеспечивать десять процентов нашей потребности. Если будет построена еще вторая атомная электростанция – еще плюс десять процентов. Получается, двадцать процентов нашей энергопотребности мы будем обеспечивать путем этих АЭС. Реджеп Эрдоган

Далее он затронул вопрос по зерновой продукции.

Необходимо укрепить Стамбульское соглашение и продолжить это соглашение опять-таки через Турцию, чтобы российские удобрения были поставлены в беднейшие страны мира. Мы полны решимости, чтобы зерновая продукция и удобрения были поставлены малоразвитым странам. Реджеп Эрдоган

Глава Турции заключил, что "Турция и Россия вместе".

Мы полны решимости. Встречи министров наших ведомств имеют большое значение и укрепят наши отношения. Реджеп Эрдоган

13 октября в Астане прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Президент Турции прибыл в Астану с государственным визитом 12 октября. Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана 13 октября.