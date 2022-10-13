Потерявшегося второклассника нашли патрульные СКО

13 октября в петропавлоских пабликах появилась информация об исчезновении второклассника. Родители сообщили, что после обеда он ушел в неизвестном направлении, сообщает Zakon.kz.

Ориентировки были разосланы личному составу полиции Петропавловска и наружным службам ДП СКО.

В итоге ребенка нашел экипаж батальона патрульной полиции в составе старших лейтенантов полиции Ивана Еременко и Жана Оразалина.

Как сообщается, отработав одно из дачных обществ, они вернулись к поискам на улицах города. Во время беседы с соседкой потерявшегося мальчика заметили его недалеко от дома. Взволнованным родителям незамедлительно сообщили об обнаружении мальчика.