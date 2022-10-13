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Потерявшегося второклассника нашли патрульные СКО

Полиция Фото: polisia.kz
13 октября в петропавлоских пабликах появилась информация об исчезновении второклассника. Родители сообщили, что после обеда он ушел в неизвестном направлении, сообщает Zakon.kz.

Ориентировки были разосланы личному составу полиции Петропавловска и наружным службам ДП СКО.

В итоге ребенка нашел экипаж батальона патрульной полиции в составе старших лейтенантов полиции Ивана Еременко и Жана Оразалина.

Как сообщается, отработав одно из дачных обществ, они вернулись к поискам на улицах города. Во время беседы с соседкой потерявшегося мальчика заметили его недалеко от дома. Взволнованным родителям незамедлительно сообщили об обнаружении мальчика.

Мальчик заблудился, потому что семья недавно переехала на новый адрес. Ювенальные полицейские провели с его родителями профилактическую беседу. Убедительно просим петропавловцев не оставлять без внимания маленьких детей. В случае их исчезновения незамедлительно обращайтесь на канал 102. первый заместитель начальника УП Петропавловска Алибек Габдуллин

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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