Туман и сильный ветер ожидаются в 5 областях Казахстана в пятницу
Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 5 областях страны на 14 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере области – туман. В Актау днем ожидается временами сильный дождь.
Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.
Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 16 м/с.
На северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
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