Какие болезни отражаются на лице, рассказал врач

По словам специалиста, иногда достаточно увидеть пациента, чтобы предположить, какой у него диагноз, сообщает Zakon.kz.

По словам эндокринолога, доктора медицинских наук Валентина Фадеева, на своих приемах он просит пациентов обязательно снимать маску, так как, увидев лицо, лучше понимает, с какой проблемой к нему пришли, пишет Газета.ру.

Он отметил, что по внешнему виду человека можно распознать, например, проблемы с щитовидной железой. У пациентов с пучеглазием и характерной мимикой наблюдается болезнь Грейвса (Базедова).

"Написан на лице" и тяжелый гипотиреоз — дефицит гормонов. На это указывают характерные изменения кожи, мимики, цвета лица, роста волос и даже блеск глаз.

На внешности отражаются и другие болезни эндокринной системы.