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Ситуация в Украине: Киев получил 1,3 млрд долларов от МВФ, РФ планирует новый обмен пленными

Днепр, Украина Фото: pixabay
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Киев получил дополнительные 1,3 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Zakon.kz.

  • Германия передала Украине первую из четырех обещанных зенитных ракетных систем (ЗРС) IRIS-T SLM. Головка самонаведения ракеты ЗРС чувствительна к тепловым ловушкам и подавлению. 

  • Член Палаты советников и глава партии "Возрождение Японии" Мунэо Судзуки раскритиковал заявление Владимира Зеленского о Курильских островах. Политик также подчеркнул, что российский контроль над островами осуществляется согласно уставу ООН, Потсдамской декларации и другим договорам.

  • Санкции против России нанесли смертельный удар по экономике ЕС, спровоцировали энергетический кризис, заявил депутат от фракции оппозиционной правой Свободной австрийской партии (FPÖ) Хуберт Фукс.

  • В Ужгороде в Закарпатской области Украины демонтируют памятник советским воинам, который расположен вблизи со словацкой границей, заявил глава местной обладминистрации (ОВА) Виктор Микита.

  • Новый состав правительства Сербии, который будет сформирован по итогам прошедших 3 апреля выборов, готов к внешнему давлению по вопросу введения санкций в отношении РФ, но они не отвечают сербским интересам, заявила премьер Ана Брнабич.

  • Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала страны Европы объявить Россию "террористическим режимом".

  • ПАСЕ также призвала ускорить создание специального международного трибунала в связи с конфликтом в Украине.

  • Кроме того, ПАСЕ призвала признать партии РФ, которые голосовали за решения, нарушающие суверенитет Украины, "организациями, способствующими терроризму".

  • "Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира", - президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Москву доходов от нефти и газа.

  • Минобороны РФ сообщило о новом обмене пленными с Украиной. В РФ вернулись 20 военнослужащих. В Офисе президента Украины подтвердили информацию, сообщив, что в страну также вернулись 20 военнослужащих.

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