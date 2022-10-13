Ситуация в Украине: Киев получил 1,3 млрд долларов от МВФ, РФ планирует новый обмен пленными

Германия передала Украине первую из четырех обещанных зенитных ракетных систем (ЗРС) IRIS-T SLM. Головка самонаведения ракеты ЗРС чувствительна к тепловым ловушкам и подавлению.

Член Палаты советников и глава партии "Возрождение Японии" Мунэо Судзуки раскритиковал заявление Владимира Зеленского о Курильских островах. Политик также подчеркнул, что российский контроль над островами осуществляется согласно уставу ООН, Потсдамской декларации и другим договорам.

Санкции против России нанесли смертельный удар по экономике ЕС, спровоцировали энергетический кризис, заявил депутат от фракции оппозиционной правой Свободной австрийской партии (FPÖ) Хуберт Фукс.

В Ужгороде в Закарпатской области Украины демонтируют памятник советским воинам, который расположен вблизи со словацкой границей, заявил глава местной обладминистрации (ОВА) Виктор Микита.

Новый состав правительства Сербии, который будет сформирован по итогам прошедших 3 апреля выборов, готов к внешнему давлению по вопросу введения санкций в отношении РФ, но они не отвечают сербским интересам, заявила премьер Ана Брнабич.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала страны Европы объявить Россию "террористическим режимом".

ПАСЕ также призвала ускорить создание специального международного трибунала в связи с конфликтом в Украине.

Кроме того, ПАСЕ призвала признать партии РФ, которые голосовали за решения, нарушающие суверенитет Украины, "организациями, способствующими терроризму".

"Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира", - президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Москву доходов от нефти и газа.