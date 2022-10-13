"Барыс" обыграл "Адмирал" и поднялся на 4 место в Восточной конференции

Клуб "Барыс" в рамках игр регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги на своей арене переиграл "Адмирал" из Владивостока. Эта победа позволила казахстанской команде в турнирной таблице "Востока" впервые в сезоне подняться на 4-е место, сообщает Zakon.kz.

Неплохой задел в начале данного поединка сделали хозяева льда, которые завладели небольшим преимуществом к середине первого периода, что отразилось забитыми голами в ворота российского коллектива. Вначале шайбой отличился Егор Шалапов.

А затем за пять минут до перерыва Алихан Асетов укрепил результат – 2:0.

После первого отдыха обе команды ничем не отличились, кроме нескольких удалений со стороны игроков столичной команды.

На 9-й минуте третьего периода усилия гостей все-таки увенчались успехом, счет в матче сократил Николай Елисеев. Но недолго радовались хоккеисты "Адмирала". Спустя 2,5 минуты нападающий "Барыса" Энтони Луис снова сделал счет с разницей в две шайбы – 3:1 – и подвел итог матча.

Следующий матч "Барыс" проводит 15 октября, также на своем льду, против "Амура" из Хабаровска.

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