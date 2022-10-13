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Вручение ключей от квартир ожидается ко Дню Республики в области Абай

руководитель управления Фото: пресс-служба области Абай
В области Абай полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Республики. В честь праздника запланировано вручение ключей от квартир и открытие ряда объектов, сообщает Zakon.kz.

Как известно, глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. И в сентябре текущего года подписан соответствующий закон. Теперь День Республики включен в перечень национальных праздников.

Запланировано проведение торжественных и культурно-массовых мероприятий. В день праздника на центральных площадях, парках и скверах области будут организованы массовые народные гуляния, ярмарки, выставки, праздничные концерты, – рассказал руководитель Управления общественного развития области Абай Айдар Садырбаев.

руководитель управления

Фото: Айдар Садырбаев/пресс-служба области Абай

Также планируется вручение ключей от квартир новоселам, открытие ряда объектов – спортзала, парка, аллеи.

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