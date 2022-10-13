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В Алматинской области в ДТП погибли 6 человек

авария Фото: Zakon.kz
13 октября около 17:30 в Енбекшиказахском районе Алматинской области произошло ДТП с участием автомашин Mercedes и Subaru, в котором 6 человек погибли и 4 травмированы, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, 28-летний водитель Mercedes на 69 км трассы Алматы – Кокпек – Коктал, выехав на полосу встречного движения, допустил касательное столкновение с транспортным средством Subaru, далее, потеряв управление, врезался в дерево на обочине дороги.

На месте происшествия погибли 6 человек, находившиеся в автомашине Mercedes, 4 из которых – несовершеннолетние. Ещe 4 пострадавших с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Отметим, что в автомашине Mercedes 1992 года выпуска находились 10 человек, 7 из которых – несовершеннолетние. Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства.

Начато досудебное расследование.

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