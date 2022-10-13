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Ущерб от пожаров в ВКО составил свыше 1 миллиарда тенге

спасатели Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Восточном Казахстане уже неделю ведут борьбу с масштабными возгораниями в степи и лесах. Пламя охватило 140 га. В инспекции лесного хозяйства и животного мира рассказали о том, что ущерб от пожаров составил свыше 1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Между тем огонь удалось сдержать, отмечает телеканал "Астана", и не дать ему подойти к близлежащим населенным пунктам и перекинуться через границу с Китаем.

Общий ущерб составил 1 млрд 63 млн 500 тыс. тенге. Выявлено, что основной причиной возгорания явились неблагоприятные погодные условия – сухая жаркая погода с резким порывистым ветром, а основная причина распространения огня – труднодоступная горная местность. Восточно-Казахстанская инспекция лесного хозяйства и животного мира

Все материалы специалисты передали в правоохранительные органы. А независимые экологи считают, что стоит рассмотреть и факты умышленных поджогов.

Не исключаем версию поджогов, особенно если посмотреть на ситуацию в Каменном Карьере, когда пожар начался в три часа ночи на горе. Да тут даже солнечный фактор не может сработать, человеческий фактор играет главенствующую роль. Руководитель проекта "Экологический патруль" Елена Полянцева

3 октября сообщалось, что ущерб от лесных пожаров в ВКО превысил 288 млн тенге. И это не считая сентябрьских возгораний, когда полыхал практически весь регион.

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