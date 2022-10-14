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Google грозит штраф в 1 миллиард евро

Google Фото: pixabay
После антимонопольного расследования в Евросоюзе Alphabet, материнскую компанию Google, грозит штраф на сумму более 1 миллиард евро из-за нарушений в области цифровой рекламы, сообщает Zakon.kz.

В ЕС считают, что превосходство американской корпорации в сфере интернет-рекламы угрожает здоровой конкуренции на рынке. Также комиссии не понравились уступки, на которые пошли представители Google после начала расследования.

Как пишет "Газета.ru", официальное обвинение Европейский союз планирует выдвинут в начале 2023 года. До этого времени Google может урегулировать конфликт в досудебном порядке – новые материалы дела уже готовятся для отправки юристам американского техногиганта.

За последние 10 лет ЕС потребовал от Google почти 8 млрд евро по антимонопольным делам.

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