В Германии инфляция достигла в сентябре рекордных 10%

Глава Федерального статистического ведомства Георг Тиль заявил о том, что потребительские цены в Германии в сентябре выросли на 10% в годовом выражении после увеличения на 7,9% месяцем ранее, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, в месячном выражении в августе инфляция составила 0,3%, а в сентябре достигла уже 1,9%. Причиной ситуации ведомство называет резкое удорожание энергоносителей. В сентябре их стоимость увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,9%.

Отмечается, что продукты питания в ФРГ подорожали на 18,7%.

К этому следует добавить влияние на цены нарушенных в результате пандемии коронавируса цепочек поставок, – подчеркнули в ведомстве.

При этом при расчете роста потребительских цен, гармонизированных со стандартами Евросоюза, в сентябре инфляция в Германии составила 10,9% в годовом выражении и 2,2% в месячном.