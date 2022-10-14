Есть ли безопасная доза алкоголя

Психиатр-нарколог Андрей Вдовин заявил, что не существует безопасной дозы алкоголя, сообщает Zakon.kz.

По его словам, алкоголь вреден в любых количествах. Данного мнения придерживаются во Всемирной организации здравоохранения и современной наркологии.

Этиловый спирт – это токсическое вещество, или яд, а яд не может быть безвредным. Поэтому безопасной дозы алкоголя не существует, в принципе, – объяснил lenta.ru специалист.

Регулярное употребление спиртного, уточнил нарколог, даже в малых дозах приводит к алкоголизму.

Через месяц ежедневного употребления определенный печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. И это уже разрушительно действует на организм. Незаметно и пока без видимого вреда. Андрей Вдовин

Если по каким-то причинам человеку приходится выпить, Вдовин порекомендовал уменьшать дозу спиртного. Однако лучшим решением, считает специалист, будет полный отказ от алкоголя.