Южная Корея ввела санкции против КНДР

Южная Корея запустила собственные санкции в отношении 15 лиц из КНДР, сообщает Zakon.kz.

Южная Корея ввела собственные санкции против 15 физических лиц и 16 организаций из КНДР, сообщает Yonhap.

Было решено ввести дополнительные санкции против 15 физических лиц и 16 организаций Северной Кореи, которые способствовали развитию ракетно-ядерной программы Северной Кореи или уклонению от санкций. МИД Южной Кореи

6 октября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Этот пуск стал шестым за неделю.

Власти страны назвали это ответом на учения США и Южной Кореи.

9 сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством.

По новому законодательству, правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын.