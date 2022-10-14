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Южная Корея ввела санкции против КНДР

Южная Корея ввела санкции против КНДР Фото: pixabay
Южная Корея запустила собственные санкции в отношении 15 лиц из КНДР, сообщает Zakon.kz.

Южная Корея ввела собственные санкции против 15 физических лиц и 16 организаций из КНДР, сообщает Yonhap.

Было решено ввести дополнительные санкции против 15 физических лиц и 16 организаций Северной Кореи, которые способствовали развитию ракетно-ядерной программы Северной Кореи или уклонению от санкций.МИД Южной Кореи

6 октября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Этот пуск стал шестым за неделю.

Власти страны назвали это ответом на учения США и Южной Кореи.

9 сентября КНДР официально провозгласила себя ядерным государством.

По новому законодательству, правом на любые решения единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын.

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