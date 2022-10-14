SpaceX уведомила Пентагон о невозможности оплачивать Starlink в Украине

Компания просит Минобороны США выделить 124 млн долларов до конца 2022 года на поставку в Киев, сообщает Zakon.kz.

Компания SpaceX уведомила Минобороны США, что более не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink в Украине, сообщает CNN.

Как утверждает телекомпания, в письме содержалась просьба к американскому Минобороны взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных.

В общей сложности речь идет о выделении по линии Пентагона 124 млн долларов до конца текущего года.

По данным CNN, около 85% из 20 тыс. предоставленных Украине терминалов Starlink были оплачены за счет третьих сторон, в том числе властей США, Великобритании и Польши.

Они же покрывали примерно 30% расходов, связанных с работой сервиса на территории Украины.