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Казахстанская тяжелоатлетка завоевала медаль на чемпионате Азии

Арай Нурлыбекова на ЧА по тяжелой атлетике Фото: pixabay
Арай Нурлыбекова подняла в общей сумме 221 килограмм, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская тяжелоатлетка Арай Нурлыбекова стала серебряным призером чемпионата Азии, который проходит в Бахрейне, сообщает Prosports.kz.

В категории до 76 килограммов среди женщин наша спортсменка реализовала сумму в 221 (97+124) килограмма, завоевав при этом две бронзовые медали в отдельных упражнениях.

Ранее казахстанский штангист Асылжан Бектай завоевал "золото" турнира. Казахстанец выиграл дивизион с лимитом до 89 килограммов с результатом в 362 килограмма.

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