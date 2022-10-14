Казахстанская тяжелоатлетка завоевала медаль на чемпионате Азии

Арай Нурлыбекова подняла в общей сумме 221 килограмм, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская тяжелоатлетка Арай Нурлыбекова стала серебряным призером чемпионата Азии, который проходит в Бахрейне, сообщает Prosports.kz.

В категории до 76 килограммов среди женщин наша спортсменка реализовала сумму в 221 (97+124) килограмма, завоевав при этом две бронзовые медали в отдельных упражнениях.

Ранее казахстанский штангист Асылжан Бектай завоевал "золото" турнира. Казахстанец выиграл дивизион с лимитом до 89 килограммов с результатом в 362 килограмма.

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 000 000 тенге! Каждую неделю ваш ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.