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50 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус Казахстан на 14 октября Фото: pixabay
Данные о заболевших привели в Минздраве РК. Только два казахстанца находятся под аппаратом ИВЛ, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 58 заболевших. За прошедшие сутки в стране выявили 50 случаев заболевания КВИ.

На 14 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 008 человек (–866 + и 142 КВИ-), из них в стационарах находится – 110 пациент, на амбулаторном уровне – 898 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 2 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентов,

  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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