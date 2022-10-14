50 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Данные о заболевших привели в Минздраве РК. Только два казахстанца находятся под аппаратом ИВЛ, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 58 заболевших. За прошедшие сутки в стране выявили 50 случаев заболевания КВИ.

На 14 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 008 человек (–866 + и 142 КВИ-), из них в стационарах находится – 110 пациент, на амбулаторном уровне – 898 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: