Аким Актобе провел встречу с населением

В жилом массиве Пригородный Актобе прошла регулярная встреча акима города Асхата Шахарова и акима района Алматы Медета Искакова. На встрече присутствовали жители жилых массивов Пригородный, Шилисай и Садовое, где проживают около трех тысяч человек.

По словам акима района Медета Искакова, разработана проектно-сметная документация на проведение работ по обновлению дорожного полотна на центральной улице жилого массива Шилисай. Получено положительное заключение госэкспертизы.

Также он сказал, что в текущем году был объявлен тендер, однако в конкурсной процедуре подрядчик не определился. В этой связи эта работа внесена в план на следующий год.

Пересмотрено расписание движения общественного транспорта. Маршрут № 29 курсирует из Пригородного на центральный рынок. Ежедневно на линию выходят четыре автобуса средней вместимости. Интервал движения – 20-30 минут. Транспорт уже старый, в этой связи планируется замена пазиков на новые автобусы. Медет Искаков

Также по улице Бейбітшілік установлен пешеходный переход.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Кроме того, планируется решение проблемных вопросов с Домом культуры в Пригородном и обеспечение водоснабжением жилого массива Шилисай.

Аким города Асхат Шахаров отметил, что на следующий год будет большой объем работ по развитию инфраструктуры в жилых массивах.

Вопрос по водоснабжению жилого массива Шилисай действительно актуальный. На этой территории в течение двух лет проводились разведочные работы по выявлению запасов подземных вод. Эти работы были необходимы для того, чтобы в дальнейшем было достаточно дебита воды. Проектно-сметная документация на проведение водопровода готова и прошла государственную экспертизу. Предстоящей зимой мы будем проводить конкурсные процедуры для определения подрядчика. А на следующий год начнем строительно-монтажные работы. Асхат Шахаров

Актуальный вопрос для жилых массивов – работа общественного транспорта. По нему на вопрос жителей ответил представитель ТОО "Автопарк.

Как вы знаете, есть Шилисай новый и Шилисай старый. От нового к старому в день пять автобусов курсируют. Сейчас готовим две дополнительные единицы общественного транспорта. Думаю, до конца месяца эти два автобуса подключим к маршруту, – сказал начальник отдела ТОО "Автопарк" Куаныш Боранбаев.

Поднимался вопрос и строительства в Пригородном Дома культуры. Местные жители отмечают, что важно открыть в очаге культуры кружки по различным направлениям.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Люди также могли озвучить свои вопросы в ходе личного приема. Аким города поручил руководителям отделов оказать содействие в решении проблем граждан в рамках закона.

Также в конце регулярной встречи для детального изучения вопросов был организован выезд специалистов по месту жительства обратившихся.