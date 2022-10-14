"Астана" завоевала первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

Казахстанский баскетбольный клуб "Астана" после двух поражений на старте нового сезона наконец-то сумел набрать первые победные очки в чемпионате Единой лиги ВТБ, обыграв пермскую "Парму", сообщает Zakon.kz.

Столичные баскетболисты одержали уверенную победу у себя дома, переиграв пермский коллектив со счетом 84:72 (21:21, 21:12, 27:24, 15:15). В составе "Астаны" результативностью отметились двое: Майкл Майерс и Даниил Аксенов, у которых по 18 очков.

У гостей больше всех кольцо столичной дружины поразил Павел Антипов, на его счету 19 очков и 6 подборов. После этого успеха "Астана" занимает 10- место в турнирной таблице Единой лиги с четырьмя очками.

Поздравляю болельщиков, руководство и игроков с победой. Думаю, залог нашей сегодняшней победы – защита. Мы изучили "ПАРМУ", справились с ее сильными сторонами. К тому же, мы показали хороший процент с дистанции в нападении. Основной момент, почему мы выиграли сегодня – игра в защите. Еще раз поздравляю всех с победой, идем дальше. Думаю, что наша победа даст импульс к тому, чтобы болельщиков на трибунах было еще больше. Олег Киселев, главный тренер БК Астана

Следующий поединок астанинская команда проведет в гостях 16 октября, соперник – "УНИКС" (Казань).

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