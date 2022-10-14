Участок трассы республиканского значения закроют в Жетысуской области

В Жетысуской области участок трассы республиканского значения Сарыозек – Коктал 14 октября с 9:00 закрывают в связи с проведением ремонтных работ. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в Алматинском областном филиале ТОО "Казахавтодор", автодорога с 45 по 68 км будет закрыта для всех видов автотранспорта из-за проведения взрывных работ.

В ДЧС Жетысуской области попросили граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заблаговременно корректировать свой маршрут.

Ранее участок трассы республиканского значения Сарыозек – Коктал уже закрывали из-за взрывных работ.