iPhone 14 Plus доступен к предзаказу. Сплошные плюсы

Настоящим сюрпризом на презентации компании Apple в этом году стало возвращение модели Plus в ряды iPhone. Это самый выносливый iPhone из новой, четырнадцатой линейки, батареи которого хватает на несколько дней.

Дисплей

У iPhone 14 Plus почти все те же функции, что у базовой модели, однако его экран гораздо больше – 6,7 дюйма против 6,1 у iPhone 14. На ярком и насыщенном OLED-дисплее отображается больше текста, что очень удобно при просмотре сайтов или чтении книг: нет необходимости в частой прокрутке.

При съемках фото и видео в кадр вмещается больше, а игры, фильмы и шоу становятся более захватывающими. При этом, несмотря на габариты, iPhone 14 Plus довольно легкий благодаря алюминиевому корпусу – 203 г, почти на 40 г легче iPhone 14 Pro Max.

Производительность

Один из самых быстрых процессоров A15 Bionic гарантирует, что iPhone 14 Plus справится с несколькими задачами одновременно, при этом расходуя минимальное количество энергии. Заявлено, что он способен продержаться на одном заряде до 26 часов, но различные техноблогеры отмечают, что этот показатель составляет даже больше – до двух дней.

Камера

Камера iPhone 14 Plus получила несколько замечательных обновлений, в том числе более яркий и крупный основной датчик и технологию Photonic Engine для улучшения качества изображений при слабом освещении.

Сверхширокоугольная камера 12 МП захватывает в 4 раза больше света, а более быстрая диафрагма и автофокус на фронтальной 12-мегапиксельной камере обеспечивают отличное качество селфи. Еще одно крутое нововведение – режим действия, который обеспечивает отсутствие тряски при съемке в движении, как если бы вы использовали стабилизатор. Видео получаются плавными и четкими.

Вердикт

У iPhone 14 Plus прекрасный большой дисплей, отличная скорость, поразительно долгая работа батареи и надежная камера. Если вам нужен большой iPhone с фантастическим временем автономной работы, то эта модель определенно для вас.

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