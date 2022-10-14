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Народные приметы: что нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы

Что нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы Фото: pexels
14 октября верующие отмечают православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Он связан с явлением Девы Марии перед жителями города Константинополь. В народном календаре Покров обозначает день перехода осени к зиме, сообщает Zakon.kz.

Обычно на Руси уже выпадал первый снег и покрывал все опавшие листья.

К середине октября на полях завершали все сельскохозяйственные работы.

По этому поводу устраивались народные гулянья, пекли блины, которые были обязательным угощением на столах.

А еще на Покров обязательно устраивали свадьбы. Наши прабабушки говорили: кто в этот день женится, значит, будет находиться под крылом (покровом) Божьей Матери.

Люди верили, что брак, совершенный в этот день, будет долгим и счастливым.

Что нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы

  • 14 октября не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и нежелательно делать любую домашнюю работу.

  • Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, в противном случае конфликты станут вашими постоянными спутниками.

  • Не давайте пустых обещаний, иначе, если верить в приметы дня, человека будут преследовать неудачи.

  • Не стоит на Покров веселиться и особенно употреблять алкоголь. Можно собраться за столом в кругу самых близких и провести тихий вечер.

Народные приметы на 14 октября

  • Если на Покров тепло и солнечно – значит, зима будет поздней.

  • Дождь 14 октября обещает, что на следующий день погода будет хорошей.

  • Снег на Покров – на Рождество будет мало снега.

  • Если 14 октября дует южный ветер – жди теплой зимы, северный – зима будет студеной.

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