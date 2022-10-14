Народные приметы: что нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы
Обычно на Руси уже выпадал первый снег и покрывал все опавшие листья.
К середине октября на полях завершали все сельскохозяйственные работы.
По этому поводу устраивались народные гулянья, пекли блины, которые были обязательным угощением на столах.
А еще на Покров обязательно устраивали свадьбы. Наши прабабушки говорили: кто в этот день женится, значит, будет находиться под крылом (покровом) Божьей Матери.
Люди верили, что брак, совершенный в этот день, будет долгим и счастливым.
Что нельзя делать в день Покрова Пресвятой Богородицы
14 октября не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и нежелательно делать любую домашнюю работу.
Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, в противном случае конфликты станут вашими постоянными спутниками.
Не давайте пустых обещаний, иначе, если верить в приметы дня, человека будут преследовать неудачи.
Не стоит на Покров веселиться и особенно употреблять алкоголь. Можно собраться за столом в кругу самых близких и провести тихий вечер.
Народные приметы на 14 октября
Если на Покров тепло и солнечно – значит, зима будет поздней.
Дождь 14 октября обещает, что на следующий день погода будет хорошей.
Снег на Покров – на Рождество будет мало снега.
Если 14 октября дует южный ветер – жди теплой зимы, северный – зима будет студеной.