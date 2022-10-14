В Западном Казахстане проведут экспертизу после гибели сайгаков
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК отметили, что на месте происшествия совместно с заместителем акима Жанибекского района, местным полицейским и ветеринарными специалистами была взята проба на экспертизу с внутренних органов тушек павших сайгаков.
После тушки были уничтожены на территории скотомогильника, – говорится в сообщении.
Как рассказали в Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции, две туши сайгаков с рогами (скелетированная, целая) были найдены на территории местности Конырат, три туши сайгаков (две туши самцов с рогами, одна – самка) – на территории местности Жигер.
Туши сайгаков были обнаружены инспекторами "Охотзоопрома" 13 октября.
23 августа стало известно, что в Казахстане могут разрешить платную охоту на сайгаков. При этом глава Минэкологии Сериккали Брекешев заявил, что однозначное решение по этому вопросу не принято, рассматриваются разные варианты, поступающие от общественности.