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В Западном Казахстане проведут экспертизу после гибели сайгаков

В Западном Казахстане проведут экспертизу после гибели сайгаков Фото: wikimedia
В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области проведут экспертизу после гибели сайгаков. Пять туш сайгаков были обнаружены в местностях Конырат и Жигер. Фотографии распространили в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК отметили, что на месте происшествия совместно с заместителем акима Жанибекского района, местным полицейским и ветеринарными специалистами была взята проба на экспертизу с внутренних органов тушек павших сайгаков.

После тушки были уничтожены на территории скотомогильника, – говорится в сообщении.

Как рассказали в Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции, две туши сайгаков с рогами (скелетированная, целая) были найдены на территории местности Конырат, три туши сайгаков (две туши самцов с рогами, одна – самка) – на территории местности Жигер.

Туши сайгаков были обнаружены инспекторами "Охотзоопрома" 13 октября.

23 августа стало известно, что в Казахстане могут разрешить платную охоту на сайгаков. При этом глава Минэкологии Сериккали Брекешев заявил, что однозначное решение по этому вопросу не принято, рассматриваются разные варианты, поступающие от общественности.

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