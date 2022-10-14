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В аэропорту Тараза проходят антитеррористические учения

В аэропорту Тараза проходят антитеррористические учения Фото: aeroport.kz
В Таразе 14 октября в аэропорту проходят оперативно-тактические учения "Дабыл-Антитеррор-2022", сообщает Zakon.kz.

Также будет ограничено движение автотранспортных средств в районе аэропорта.

В 09:00 Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в аэропорту "Аулие-Ата" проводятся оперативно-тактические учения "Дабыл-Антитеррор-2022".

Как отметили в штабе, целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма, а также минимизации и ликвидации его последствий.

Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности. Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

1 октября в Астане прошли антитеррористические учения.

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