В аэропорту Тараза проходят антитеррористические учения

В Таразе 14 октября в аэропорту проходят оперативно-тактические учения "Дабыл-Антитеррор-2022", сообщает Zakon.kz.

Также будет ограничено движение автотранспортных средств в районе аэропорта.

В 09:00 Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в аэропорту "Аулие-Ата" проводятся оперативно-тактические учения "Дабыл-Антитеррор-2022".

Как отметили в штабе, целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма, а также минимизации и ликвидации его последствий.

Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности. Жамбылский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

1 октября в Астане прошли антитеррористические учения.