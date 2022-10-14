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В Беларуси ввели режим контртеррористической операции

В Беларуси ввели режим контртеррористической операции Фото: pixabay
В Беларуси ввели режим контртеррористической операции, заявил глава МИДа РБ Владимир Макей в интервью газете "Известия", сообщает Zakon.kz.

По его словам, несмотря на заявления Украины о том, что они "белые и пушистые" и ничего не планируют на границе с Беларусью, "мир стал таким непредсказуемым", что мы не можем никому верить.

Как отметил Владимир Макей , страна должна позаботиться о собственной безопасности.

9 октября по неофициальным каналам прошла информация о нанесении удара по Беларуси с территории Украины. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, нужно определить, что еще надо предпринять для укрепления безопасности страны, с учетом быстро меняющейся обстановки.

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