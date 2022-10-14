За два года Мангистау посетили более полумиллиона туристов

Развитие туризма в регионе является одним из приоритетных направлений экономики. Несколько лет назад Мангистауская область вошла в Топ-10 перспективных туристских зон республики.

А в 2020 году одним из главных направлений туризма в регионе определено развитие морских курортных зон, пляжного туризма на участках от города Актау до порта Курык, расположенных на побережье Каспия, сакральный туризм, сообщает Центр общественных коммуникаций.

В ближайшие три года в области планируется реализация 15 проектов на общую сумму 100 млрд тенге. До конца нынешнего года запустят три проекта. Это вторая очередь строительства многофункционального гостинично-туристического комплекса – "Гольф-клуб", вторая очередь строительства многофункционального гостинично-туристического комплекса – торговые ряды "Town Center" и база отдыха "Фламинго Резорт".

Фото: пресс-служба акимата Мангистау

В следующем году планируется реализация шести проектов. Это начало второго этапа строительства комплекса вилл и апартаментов, строительство курортно-гостиничного комплекса Aqualina Resort, расширение гостиничного комплекса "Достар", оздоровительного комплекса "Нур", зоны отдыха Seaside Palace и гостиничного комплекса в Актау.

В 2024 году планируется реализация пяти проектов:

Строительство и эксплуатация оздоровительного комплекса в районе "Теплого пляжа" Актау. Строительство гостиничного комплекса Caspian house. Строительство современного туристического комплекса Relax. Строительство гостиничного комплекса ТОО "NOMAD Aktau". Проект базы отдыха Tethys Resort.

В 2025 году планируется строительство гостиничного комплекса с аквапарком в г. Актау.

Таким образом, реализация проектов в сфере туризма позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, увеличить приток новых туристов, обеспечит создание новых рабочих мест, поступление налоговых отчислений, придаст импульс развитию не только одной отрасли туризма, но и других смежных отраслей экономики, – рассказали в Управлении туризма области.

Фото: пресс-служба акимата Мангистау

Предлагаем вспомнить, как развивалась сфера туризма в регионе за последние несколько лет.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в одном из своих первых поручений отметил, что "с учетом весомой мультипликативной динамики от индустрии туризма нам необходимо максимально вовлечь предпринимателей в строительство гостиниц и пунктов питания на всех рекреационных территориях Казахстана".

В Мангистау по поручению главы государства начали реализовывать сразу несколько крупных проектов. К примеру, в 2020 году завершился первый этап работ по развитию инженерной инфраструктуры района "Теплого пляжа". Общая сумма строительства составила 17 млрд. тенге, проложен 31 км дорог, 10,5 км – электричества, 58 км – газовых и 56 км – водопроводных сетей.

В июле 2020 года запущен первый этап проекта «Многофункциональный туристско-гостиничный комплекс Rixos Water World Aktau". В том же году запущен аквапарк "Лагуна".

Фото: пресс-служба акимата Мангистау

Вместе с тем в рамках поручения главы государства при поддержке правительства РК проводятся соответствующие работы по развитию второго этапа инженерно-транспортной инфраструктуры развития курортной зоны.

В результате дальнейшего развития инфраструктуры у местных предпринимателей появились большие возможности для реализации новых туристских инициатив. В сервисных точках, ведущих к туристским объектам Мангистауской области нескольких районов, были установлены 12 санитарно-гигиенических узлов.

Сформированы путеводитель, карта для туристов Мангистауской области и города Актау.

В 2021 году на территории "Теплого пляжа" состоялась церемония открытия первого в Казахстане объединенного тематического парка и аквапарка Tetysblu. Таким образом, был реализован первый этап инвестиционного проекта. Парк, который расположен в 20 километрах от Актау, не имеет аналогов в Центральной Азии. Здесь представлены аттракционы BluPower, Watermania, Snorri и еще более 30 уникальных аттракционов, а также аквапарк.

На побережье Каспийского моря Мангистауской области сейчас расположены 4 детских оздоровительных лагеря, 14 баз отдыха и 7 пляжных зон.

Фото: пресс-служба акимата Мангистау

Также важным направлением в структуре туристского продукта является развитие экологического туризма, сакральных мест, культурного туризма. Сакральный туризм имеет для региона особое значение. Мангистау не зря называют музеем под открытым небом, а еще краем 362 аулие. Среди них уникальные подземные мечети: Бекет ата, Шопан-ата, Султан-епе, Шакпак-ата, Масат-ата, куда стекаются тысячи паломников. А завораживающие космические пейзажи каньонов и ущелий притягивают путешественников со всего света. Всего на полуострове расположены 11 тысяч историко-культурных памятников.

Туроператорами региона, которые занимаются формированием туристских продуктов и внутренним туризмом, разработаны 161 туристский маршрут и тропы. На сегодняшний день на территории области действует более 120 турфирм, 21 из которых являются туроператорами, остальные – турагентами, то есть занимаются продажей авиа- и железнодорожных билетов.

По официальным данным, расходы одного иностранного туриста по Мангистауской области в среднем составили 111 тыс. тенге.

К слову, по официальным данным Бюро национальной статистики, с 2019 по июнь 2022 года объем оказанных услуг местами размещения региона (гостиницы, хостелы, апартаменты, базы отдыха и т.д.) составил более 20 млрд тенге.

В нынешнем году уже запущено несколько туробъектов. В июле состоялся запуск глэмпинга Teniz Village. Проектная мощность – 10 номеров от 2 до 4 спальных мест, кафе, паркинг для автомашин. Он расположен в Тупкараганском районе, массиве Сыгынды. В августе была официально открыта база отдыха «AURA», также расположенная в Тупкараганском районе. Мощность проекта – 40 номеров, то есть 150-200 человек в день, парковка рассчитана на 200 автомашин. Кроме того, в августе состоялся запуск визит-центра "Сартас" в Тупкараганском районе. Объект, который способен в день принять около сотни туристов, находится на пересечении маршрутов к самым красивым местам в районе: "Жыгылган", "Саура", "Тамшалы".