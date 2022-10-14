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Айбол Омар принес Казахстану еще одну медаль ЧА по легкой атлетике

Легкая атлетика ЧА Бронза Фото: olympic.kz
Представитель юниорской сборной Казахстана по легкой атлетике Айбол Омар завоевал бронзовую медаль на Чемпионате Азии в Кувейте, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский легкоатлет финишировал третьим на дистанции 1500 метров, где показал время 4:07.99.

Медаль Айбола стала второй в рамках данного азиатского первенства. В дневной сессии турнира "золотом" в спортивной ходьбе отметилась Сабрина Арзиева.

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Сабрина Арзиева завоевала "золото" юниорского ЧА по легкой атлетике

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