В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта

В Международном аэропорту Алматы в связи с капитальным ремонтом в парковочной зоне терминала движение автотранспорта может быть затруднено, и администрация изменила схему движения на привокзальной площади. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что изменен маршрут движения автобуса на территории аэропорта.

Автобус заезжает с улицы Майлина и, не подъезжая непосредственно к зданию терминала, по выделенной полосе выезжает на улицу Ахметова. Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Схема движения автотранспорта на привокзальной площади Международного аэропорта Алматы

Фото: пресс-служба аэропорта Алматы

В пресс-службе напомнили, что для выезда с территории аэропорта пассажиры могут воспользоваться всеми шестью пунктами выезда на улицу Майлина. Также открыт дополнительный выезд с территории аэропорта через многоуровневый паркинг на улицу Ахметова.

В часы пик открывается шлагбаум, чтобы обеспечить беспрепятственный выезд автомобилей с территории аэропорта. Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Кроме того, для разгрузки транспортного потока перед зданием терминала выделена дополнительная третья полоса для высадки пассажиров.

Используя эту полосу, водители могут высаживать и забирать своих пассажиров, не блокируя выезжающие с парковки автомобили. Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Администрация воздушной гавани во избежание скопления автотранспорта перед выездом с территории аэропорта порекомендовала заблаговременно оплачивать парковку.

Для этого необходимо воспользоваться паркоматами, установленными перед входом в терминал. Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

В пресс-службе заверили, что принимаются все необходимые оперативные и технические меры, чтобы разгрузить движение на территории аэропорта.

20 июля прошли общественные обсуждения концептуальных дизайнов нового международного пассажирского терминала аэропорта Алматы. Представители аэропорта заверили, что все предложения и комментарии будут приняты во внимание при принятии окончательного решения.