В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
В пресс-службе аэропорта уточнили, что изменен маршрут движения автобуса на территории аэропорта.
Автобус заезжает с улицы Майлина и, не подъезжая непосредственно к зданию терминала, по выделенной полосе выезжает на улицу Ахметова.Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
Схема движения автотранспорта на привокзальной площади Международного аэропорта Алматы
Фото: пресс-служба аэропорта Алматы
В часы пик открывается шлагбаум, чтобы обеспечить беспрепятственный выезд автомобилей с территории аэропорта.Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
Кроме того, для разгрузки транспортного потока перед зданием терминала выделена дополнительная третья полоса для высадки пассажиров.
Используя эту полосу, водители могут высаживать и забирать своих пассажиров, не блокируя выезжающие с парковки автомобили.Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
Администрация воздушной гавани во избежание скопления автотранспорта перед выездом с территории аэропорта порекомендовала заблаговременно оплачивать парковку.
Для этого необходимо воспользоваться паркоматами, установленными перед входом в терминал.Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
В пресс-службе заверили, что принимаются все необходимые оперативные и технические меры, чтобы разгрузить движение на территории аэропорта.
20 июля прошли общественные обсуждения концептуальных дизайнов нового международного пассажирского терминала аэропорта Алматы. Представители аэропорта заверили, что все предложения и комментарии будут приняты во внимание при принятии окончательного решения.