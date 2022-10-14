Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Экибастузе мать осужденного за убийство залезла на вышку

Экибастуз вышка осужденный мать Фото: Zakon.kz
12 октября жительница Экибастуза залезла на вышку. Она вела прямой эфир в Instagram и требовала вызвать прокурора. В полиции Павлодарской области рассказали Zakon.kz мотивы ее поведения.

Начальник дежурной части УП Экибастуза Нургазы Жамшитов уточнил, что инцидент произошел в районе улицы Энергетиков.

По его словам, после переговоров женщину удалось снять с вышки.

В полиции уточнили, что женщина прибегла к таким действиям из-за несогласия с решением суда.

В январе 2022 года ее сыновья стали участниками массовой драки.

Один из братьев отбывает наказание за убийство. А двое других братьев стали потерпевшими в этом инциденте. Уголовное дело по факту хулиганства в отношении их обидчиков прекращено за отсутствием состава преступления и выделено в отдельное административное производство.Пресс-служба ДП Павлодарской области

В июне в Актюбинской области в селе Каратогай Мартукского района мужчина забрался на вышку линии связи и угрожал покончить с собой. 

Читайте также

В одном из лицеев Алматы школьница пыталась совершить суицид

В убийстве юриста в Алматы подозревают экс-супруга

В Рудном у фальшивомонетчиков изъяли более 28 тысяч долларов

Анастасия Московчук
Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
министр
Кыдырали: В РК наблюдается рост распространения манипулятивной информации
В Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ
В Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления