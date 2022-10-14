В Экибастузе мать осужденного за убийство залезла на вышку

12 октября жительница Экибастуза залезла на вышку. Она вела прямой эфир в Instagram и требовала вызвать прокурора. В полиции Павлодарской области рассказали Zakon.kz мотивы ее поведения.

Начальник дежурной части УП Экибастуза Нургазы Жамшитов уточнил, что инцидент произошел в районе улицы Энергетиков.

По его словам, после переговоров женщину удалось снять с вышки.

В полиции уточнили, что женщина прибегла к таким действиям из-за несогласия с решением суда.

В январе 2022 года ее сыновья стали участниками массовой драки.

Один из братьев отбывает наказание за убийство. А двое других братьев стали потерпевшими в этом инциденте. Уголовное дело по факту хулиганства в отношении их обидчиков прекращено за отсутствием состава преступления и выделено в отдельное административное производство. Пресс-служба ДП Павлодарской области

В июне в Актюбинской области в селе Каратогай Мартукского района мужчина забрался на вышку линии связи и угрожал покончить с собой.