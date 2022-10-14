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В Алматы увеличилось число больных гриппом и ОРВИ

В Алматы наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ Фото: Zakon.kz
Главный санврач Алматы Қасымхан Алпысбайұлы рассказал об эпидситуации в городе. Он отметил, что сейчас начался сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По его словам, вакцину против гриппа получили более 125 тысяч алматинцев, сообщает Zakon.kz.

На брифинге Региональной службы коммуникаций руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля рассказал об эпидемиологической ситуации по инфекционной и паразитарной заболеваемости, отметив, что по ним сейчас ситуация остается стабильной.

Қасымхан Алпысбайұлы заявил, что за прошедшую неделю в Алматы было зарегистрировано 28 586 случаев ОРВИ. Почти 70% случаев заболеваемости приходится на детей, инфекцию в итоге подхватили больше 18 тыс. несовершеннолетних.

Результаты лабораторного мониторинга по Алматы показали, что сейчас в городе циркулируют вирусы острых респираторных инфекций, как риновирусы, РС вирус, вирус парагриппа и сезонный коронавирус.

Специалист отметил, что заметно снижение заболеваемости по 5 нозологиям, в том числе ротавирусной инфекции, идентифицированной коронавирусной инфекции, неидентифицированной коронавирусной инфекции.

Также в Алматы были зарегистрированы случаи менингококковой инфекции, токсокароза, лямблиоза, завозного случая малярии (из Южной Африки) и три случая гриппа.

Отметим, что в эпидсезоне 2021-2022 гг. в городе циркулировал вирус гриппа типа А/H3N2 (51 случай), также параллельно были выявлены и другие вирусные инфекции.

Учитывая эпидемиологические и лабораторные данные ВОЗ, в целом в предстоящий эпидемический сезон будут циркулировать субтипы вируса типа A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2021/2022 эпидсезон. Поэтому наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация. Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон в октябре-ноябре только вакциной текущего года производства.Главный санитарный врач Қасымхан Алпысбайұлы

Специалист отметил, что после прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона (до одного года).

По информации руководителя департамента, в этом году на средства местного бюджета для вакцинации лиц группы риска закуплена трехвалентная противогриппозная вакцина российского производства. В Алматы ее привезли в количестве 130 000 доз.

Также в ближайшее время ожидается дополнительная поставка еще 80 000 доз данной вакцины, чтобы максимально привить как можно больше горожан. В общей сложности в Алматы поставят свыше 200 тыс. инъекций.

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