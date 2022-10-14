Андрей Скабелка подвел итог матча с "Адмиралом"

Наставник хоккейного клуба "Барыс" Андрей Скабелка прокомментировал победную встречу своей дружины против "Адмирала" в рамках игр регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Накануне подопечные Андрея Скабелки обыграли хоккеистов из Владивостока со счетом 3:1 и вошли в список пяти лучших клубов Восточной конференции.

Сегодня была другая энергия, другая команда. Неспроста больше 20 заблокированных бросков. Но при этом мы и в зоне атаки играли неплохо. Дисциплина только немного нас подводила. Мы знали, что играли с четвертой командой по большинству в Лиге, и при этом дали столько возможностей. Еще положительный момент: в сравнении с тем же "Куньлунем" мы достаточно надежно сыграли в обороне: четыре на пять, три на пять. Такие моменты очень нужны и важны. Ребятам большое спасибо за эту победу и болельщикам – за такую атмосферу. Андрей Скабелка, главный тренер ХК Барыс

Следующий матч "Барыс" проведет 15 октября на своей арене против "Амура" из Хабаровска.

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