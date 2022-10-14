Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Андрей Скабелка подвел итог матча с "Адмиралом"

Хоккей Комент Матч с Адмиралом Фото: hcbarys.kz
Наставник хоккейного клуба "Барыс" Андрей Скабелка прокомментировал победную встречу своей дружины против "Адмирала" в рамках игр регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Zakon.kz.

Накануне подопечные Андрея Скабелки обыграли хоккеистов из Владивостока со счетом 3:1 и вошли в список пяти лучших клубов Восточной конференции.

Сегодня была другая энергия, другая команда. Неспроста больше 20 заблокированных бросков. Но при этом мы и в зоне атаки играли неплохо. Дисциплина только немного нас подводила. Мы знали, что играли с четвертой командой по большинству в Лиге, и при этом дали столько возможностей. Еще положительный момент: в сравнении с тем же "Куньлунем" мы достаточно надежно сыграли в обороне: четыре на пять, три на пять. Такие моменты очень нужны и важны. Ребятам большое спасибо за эту победу и болельщикам – за такую атмосферу.Андрей Скабелка, главный тренер ХК Барыс

Следующий матч "Барыс" проведет 15 октября на своей арене против "Амура" из Хабаровска.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

The International: прогнозы экспертов на первые матчи групповой стадии

В Катаре откроют вытрезвители для болельщиков на время ЧМ-2022

Айбол Омар принес Казахстану еще одну медаль ЧА по легкой атлетике

Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
министр
Кыдырали: В РК наблюдается рост распространения манипулятивной информации
В Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ
В Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления