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The International: прогнозы экспертов на первые матчи групповой стадии

киберспортсмены Фото: Parimatch
Состав команд-участников The International полностью сформирован, и уже завтра начнутся первые матчи группового этапа. Киберспортсмены Ghostik, Alwaywannafly и ALOHADANCE поделились с Parimatch прогнозами на самые интересные встречи 15-го октября.

Групповая стадия The International распределена на две группы по 10 команд. Четыре участника из каждой команды, набравшие больше всего очков, проходят в стадию виннеров плей-офф, еще четверо спускаются ниже – в стадию лузеров, оставшиеся две команды покидают турнир.

Самые интригующие матчи первого дня по мнению экспертов:

EG – Soniqs

Для Evil Geniuses выдался не самый удачный сезон. Зарубежные аналитики считают главной проблемой Канишку BuLba Сосэйла, который тренирует команду с 2017 года и уже не раз вызывал недовольство фанатов своими драфтами. Soniqs выглядит немного лучше, но, как известно, американские коллективы в числе одних из самых слабых на крупных чемпионатах.

Дерби лидеров региона. Перед TI команду Quincy Crew подписала организация Soniqs, ребята получили новые условия и мотивированы показывать результат. Также в команде сменился капитан – Адриан Fata Тринкс, и в две головы они вместе с "квинси" делают огромную работу по укреплению состава в подготовке к турниру. У "фаты" есть опыт, как выстроить команду до Топ-1 уровня. Думаю, Soniqs должны выступить очень сильно. EG в своей истории никогда не стартовали хорошо; это команда, которая разгоняется по факту, учится на ошибках и вливается в мету турнира. "Сониксы" должны победить или отжать как минимум карту.Андрей Ghostik Кадык

Коэффициенты от Parimatch: EG - 2.62, X - 2.05, Soniqs - 4.00

Spirit – Entity

Team Spirit вызвали сенсацию, став победителями The International в прошлом году. Возможность стать двукратным чемпионом не может не мотивировать, поэтому ожидания от команды довольно высокие. Entity – "темная лошадка", которая выстрелила на европейской арене совсем недавно. На отборочных к турниру команде удалось одолеть всухую таких серьезных соперников, как Liquid и Secret.

Spirit показали, как они готовятся к TI, прошли квалификацию на высоком уровне игры; они знают, что нужно пикать сильных героев, играть в темп. Все игроки – высочайшего уровня. Большинство игроков Entity играют на TI впервые – это стресс, с которым нужно уметь бороться. Должна быть легкая победа для Spirit.Илья ALOHADANCE Коробкин

Коэффициенты от Parimatch: Spirit - 2.62, X - 2.05, Entity - 4.00

TSM – Talon

TeamSoloMid широко известна по дисциплине League of Legends, но за Dota 2 взялась только в начале 2022 года. Несмотря на это, команда уже добивается успехов и составляет неплохую конкуренцию европейским коллективам. Talon eSports вышла в TI победителем Юго-Восточной Азии под руководством Андрея Alwaywannafly Бондаренко. Он уверен, что силы равны, а значит, есть шанс на победу.

TSM – одна из топовых команд Америки – показывает неплохую игру. Мета сейчас такая, что доминируют мобильные, быстрые коры, темповая игра. Энцо Timado Гианоли привык играть на себя, по личному скиллу команда не сильнее нас. Думаю, осилим их или сыграем вничью. We will do our best!Андрей Alwaywannafly Бондаренко

Коэффициенты от Parimatch: TSM - 2.62, X - 2.05, Talon - 4.00

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