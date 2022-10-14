Доктор Киреев дал советы "нафтизинозависимым"

Известный казахстанский семейный врач Дмитрий Киреев дал совет "нафтизиновым наркоманам", сообщает Zakon.kz.

Врач поднял тему зависимых от "Нафтизина" 14 октября в своем Telegram-канале.

По его словам, медикаментозный ринит развивается в результате длительного (свыше 10-15 дней) использования различного рода "Нафтизинов" и "Ксимелинов", однако у предрасположенных лиц для его развития достаточно 3-4 дня.

Медикаментозный ринит определяется как патологическое состояние, клинически характеризующееся затруднением носового дыхания и психологической зависимостью от препарата. Семейный врач Дмитрий Киреев

По его словам, многие пациенты жалуются на головные боли, нарушение сна, головокружение, подъем артериального давления, снижение концентрации и внимания.

Врач отметил, что лечение медикаментозного ринита – максимально сложная задача, но возможная.

Единственные препараты, эффективность которых хоть немного исследована в этом плане, – интраназальные кортикостероиды. Для повышения эффективности их лучше ингалировать после промывания полости носа физраствором. По мере проявления действия препарата и улучшения носового дыхания пациент должен постараться постепенно сначала снизить, а затем и полностью отказаться от применения топических деконгестантов. Семейный врач Дмитрий Киреев

В случае неэффективности лечения, описанного выше, по его словам, возможно проведение короткого курса системной кортикостероидной терапии.

Если ни топическая (капельная), ни системная глюкокортикостероидная терапия не позволяют больному отказаться от применения сосудосуживающих средств, единственным эффективным решением становится операция на нижних носовых раковинах. Врач Дмитрий Киреев

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