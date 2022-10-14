Появилось видео с кортежами глав государств СНГ
Фото: скриншот видео
Телерадиокомплекс президента Казахстана поделился видео с кортежами глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает Zakon.kz.
Ролик опубликовали в Telegram-канале ТРК президента РК.
На кадрах смонтированного видео можно увидеть подъезжающие к месту проведения заседания Совета глав государств СНГ кортежи Ильхама Алиева, Никола Пашиняна, Сердара Бердымухамедова, Шавката Мирзиёева, Садыра Жапарова, Владимира Путина, Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко.
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