Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Появилось видео с кортежами глав государств СНГ

Появилось видео с кортежами глав государств СНГ Фото: скриншот видео
Телерадиокомплекс президента Казахстана поделился видео с кортежами глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в Telegram-канале ТРК президента РК.

На кадрах смонтированного видео можно увидеть подъезжающие к месту проведения заседания Совета глав государств СНГ кортежи Ильхама Алиева, Никола Пашиняна, Сердара Бердымухамедова, Шавката Мирзиёева, Садыра Жапарова, Владимира Путина, Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко.

Новость по теме

Токаев озвучил повестку заседания Совета глав государств СНГ

Ранее Акорда опубликовала фото и видео участников заседания Совета глав государств СНГ в Астане.

Читайте также

В Казахстане хотят приостановить прослеживаемость лекарственных средств

Можно ли поменять паспорт гражданину РК, находящемуся за рубежом

Динара Халдарова
Астана СНГ
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
В аэропорту Алматы изменили схему движения автотранспорта
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
министр
Кыдырали: В РК наблюдается рост распространения манипулятивной информации
В Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ
В Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления