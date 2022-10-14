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Брифинг оппозиционного кандидата Нурлана Ауесбаева был сорван

Брифинг оппозиционного кандидата Нурлана Ауесбаева был сорван Фото: Facebook/osdp.kz
14 октября Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) заявила, что Нурлан Ауесбаев не смог провести пресс-конференцию, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в партии, в 11:00 была запланирована пресс-конференция с участием СМИ в бизнес-центре "Марден". На ней планировалось озвучить промежуточные результаты предагитационной деятельности.

Прямо перед началом мероприятия нам заявили, что в бизнес-центре ведутся аварийные работы, и не пустили в конференц-зал. При этом другие арендаторы вполне спокойно продолжают работать. Устранение аварии на них никак не сказалось. Партия ОСДП

Партия расценивает это как попытку оказать давление на нашего кандидата.

Мы – единственная оппозиционная партия, участвующая в выборах. Естественно, что многим во власти это не нравится. Партия ОСДП

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября 2022 года.

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