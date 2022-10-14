В выходные дни в Казахстане ожидается похолодание

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15-17 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в выходные дни на большей части страны пройдут дожди, в северных регионах – дождь и снег.

Также ожидается постепенное понижение температуры воздуха и к началу новой недели прекращение осадков.

На юго-востоке страны синоптики прогнозируют дожди к концу недели. По республике ожидается усиление ветра, на востоке, севере, западе страны – туманы, на севере – гололед.