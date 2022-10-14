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Bereke Bank повышает ставки

бан повышение ставки Фото: Bereke Bank
Теперь максимальная доходность депозита выросла до 16% ГЭСВ. Банковский депозит – это простой и надежный способ сохранить и приумножить свои деньги.

Понимая предпочтения клиентов, Bereke Bank рад сообщить, что начинает раунд повышения ставок по депозитам. Теперь по депозитам АО "Bereke Bank" можно получить максимальный доход до 16% ГЭСВ. Предложения актуальны как для действующих, так и новых клиентов и позволяют разместить свои средства на любой комфортный срок.

Действующие условия размещения средств в Bereke Bank дают клиентам возможность выбрать наиболее оптимальный вариант. В зависимости от потребностей клиентов мы предлагаем не только сберегательные депозиты для сохранения средств и получения максимального вознаграждения, но и депозиты для мобильного управления деньгами клиента, где он сможет пополнять и частично изымать без потери начисленного вознаграждения в нашем мобильном приложении.Председатель правления АО "Bereke Bank" Нурсултан Таскаранов

АО "Bereke Bank" стремится к тому, чтобы и депозиты, и любые другие продукты Банка не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали клиентам наилучшие условия.

"Лови выгоду Онлайн" и "Управляй Онлайн" – самые популярные депозитные продукты банка, а с учетом повышения ставок, как ожидается, они станут еще более выгодными и востребованными.

Депозиты АО "Bereke Bank" объединяют в себе несколько привилегий:

  • сбережения находятся под защитой государства*;

  • высокие ставки вознаграждения на длительные сроки до 2-х лет;

  • ежемесячное начисление процентов к сумме депозита;

  • эффективное управление своими накоплениями;

  • открытие депозита и постоянный доступ к нему в любой точке мира 24/7.

Для вкладчиков AO "Bereke Bank" существует множество способов пополнить свой депозит.

В том числе:

  • в мобильном приложении между своими счетами;

  • пополнение в кассах отделений банка;

  • пополнение через информационно-платежные терминалы банка;

  • перевод из других БВУ: по реквизитам или по номеру телефона.

Любой способ производит моментальное зачисление денежных средств.

Подробную информацию о депозитах Bereke Bank можно получить в отделениях банка либо позвонив в контакт-центр с мобильного телефона для физических лиц по номеру 5030.

* Все депозиты АО "Bereke Bank" застрахованы АО "Казахстанский Фонд гарантирования депозитов".

АО "Bereke Bank"

Лицензия №1.2.199/93/31 от 20.09.22 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

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