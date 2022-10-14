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Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 15 октября

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 15 октября Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 октября 2022 года. На большей части страны ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.
Лишь на западе, северо-западе страны под влиянием циклона из районов Черного моря пройдут дожди. На юго-востоке республики ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере – туман. РГП "Казгидромет"

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на восточный, ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +16...+18°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +22...+24°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем +25...+27°С.

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