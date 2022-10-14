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Доллар подешевел на торгах после длительного роста

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,89 тенге, снизившись на 2,16 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,53 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 66,48 тенге (-0,39).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 466,14 тенге. На вчерашних торгах курс евро составил 464,20 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-479 тенге, евро – по 462,5-468 тенге, российские рубли – по 7-7,35 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 14 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent снизилась на 0,76% и составила 93,85 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 0,66% до 88,52 доллара за баррель.

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